سائرون يكشف من يقف وراء هجوم داعش في العراق

أكد النائب عن تحالف سائرون في البرلمان العراقي رياض المسعودي، أن نشاط داعش الأخير، وعملياته الإرهابية ما هي إلا خيوط مؤامرة أميركية لعرقلة العملية السياسية وإفشالها في العراق.

وأوضح المسعودي أن الولايات المتحدة تتعامل مع العراق كدولة محتلة من قبلها، مبينا أن أميركا غير مهتمة بالمشروع السياسي للعراق وبسيادته.

وأضاف أن العراق يرغب بالتعامل مع أميركا وجميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة والتعاون المشترك على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، لافتا إلى أن أميركا تريد ان يكون العراق تابع لها، بالتالي فهي تعمل على دفع مشاريع لإضعاف العراق من بينها القاعدة وداعش وغيرها من المشاريع لضمان بقاء سيطرتها.