سائرون يعلن تمسكة بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها “240”

( المستقلة)… اعلن تحالف سائرون على لسان المتحدث الرسمي باسمه حمد لله الركابي عن موقفة الرسمي من تعديل قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا تمسكة باختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها “240” دائرة.

وقال الركابي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان وحضرته ( المستقلة) اليوم السبت انه ، “بناء على اعتاب مرحلة مهمة من مراحل العمل السياسي وتعضيد دور المؤسسات الحكومية فقد وضعنا نصب اعيننا المتغيرات العامة التي طرات على الساحة العراقية اهمها المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبيا من خلال التظاهرات الشعبية السلمية التي احتاجت التي احتاجات العديد من المدن العراقية”.

وأضاف أن “تحالف سائرون مع تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها “240” دائرة انتخابية كاختيار امثل واقرب الى تطلعات الشعب العراقي في اختيار ممثليه وعدم الالتفاف على ارداته والتلاعب باصواته وان يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة، مع ضمان حقوق الاقليات “9” مقاعد وكوتا النساء “80” مقعدا”.

وتابع الركابي، أن “نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يضمن مشاركة انتخابية واسعة لكل شرائح المجتمع العراقي وسيفتح باب للمشاركة الايجابية وخلق حالة من التنافس المثمر بعيدا عن الهيمنة السياسية والتدخلات السلبية لبعض الجهات والاحزاب والاطراف لتكون النتائج انعكاسا حقيقيا لارادة الناخبين”.

واكد الركابي أن “ائتلافه يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتوفير بيئة انتحابية امنة تضمن المشاركة الفاعلة للناخبين والمرشحين مع وجود مفوضية عليا مستقلة للانتحخابات لاجراء انتخابات مبكرة”.( النهاية)