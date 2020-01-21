سائرون يضع شرطا لدعم المرشح المكلف من رئيس الجهورية

المستقلة / وضع تحالف سائرون شرطاً لدعمه للمرشح المكلف من قبل رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة الجديدة فيما نفى اشتراكه بالمباحثات الجارية بين القوى السياسية بشأن المرشحين.

وقال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ،اليوم الاثنين :إن “مسألة حسم مرشح رئاسة الحكومة وصلت إلى مراحلها الأخيرة”، مبيناً أن هناك عدداً من المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء من بينهم مصطفى الكاظمي”.

وأشار العميري الى أن موقف سائرون ثابت وواضح وهو لم يطرح أي شخص ولن يدخل في اجتماعات بشأن تقديم المرشحين”.

وأوضح أن تحالف سائرون سيكون مع أي شخصية تكلف من رئيس الجمهورية بشرط أن تحظى بمقبولية الشارع العراقي والمتظاهرين بصورة خاصة”.

وكشف ائتلاف دولة القانون عن حوارات يقودها رئيس الجمهورية لحسم مرشح رئاسة الحكومة.

وقال النائب عن الائتلاف عبود العيساوي : إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يجري حوارات عدة لحسم مرشح الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “أمام طاولة الرئيس صالح ثلاثة مرشحين وهم علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي”.

وأضاف أن الأسماء المرشحة قابلة للتغيير، موضحاً أن “علي الشكري الأقرب من بين المرشحين الثلاثة لتسنم رئاسة الحكومة”.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس صالح من المرجح أن يكلف مرشح توافقي خلال 24 ساعة المقبلة”.

وفي وقت سابق، كشفت كتلة الحكمة النيابية، طرح ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية .

وقال نائب كتلة الحكمة حسن خلاطي إن “الأسبوع الحالي سيشهد اختيار مرشح لرئاسة الوزراء”، مبيناً أن “أمام رئيس الجمهورية ثلاثة اسماء مطروحة لم يحسبوا على جهة معينة ولهم تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية”.

وأشار خلاطي إلى “وجود توافق على الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية “، مؤكداً أن” الساحة العراقية اصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح”.

وأضاف أن “الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة”.