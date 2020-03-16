سائرون يدعو رئيس الجمهورية لتكليف من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء

(المستقلة).. أعلن تحالف سائرون عن عدم توصل الاطراف السياسية الى اسم معين كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال رئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي،اليوم الاثنين، ” اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية”.

ودعا الطرفي رئيس الجمهورية الى “ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”.

وكانت تسريبات يوم امس قد اشارت الى وجود توافق على أسم “نعيم السهيل” لترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء.