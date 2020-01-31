سائرون: وجود الصدريين في الساحات سيسرع بتشكيل الحكومة

المستقلة / أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم الجمعة، أن وجود التيار الصدري في ساحات التظاهر سيسرع في تشكيل الحكومة.

وقال الغزي في تصريح رصدت المستقله ، إن “دعوة السيد مقتدى الصدر الى العودة الى ساحات التظاهر، تعد تبنياً لمطالب المتظاهرين سواء كانوا صدريين أو غيرهم من المحتجين السلميين”.

وأضاف أن “وجود التيار الصدري في ساحات التظاهر سيسرع في تشكيل الحكومة، لاسيما بعد تلكؤ الأمر طيلة المدة الماضية”، مشيراً إلى أنه “تبقى الدعوة إلى أن تكون التظاهرات سلمية ولا تتعدى على الأموال العامة والخاصة”.

و أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجديد الثورة الإصلاحية السلمية، من خلال تظاهرة شعبية حاشدة في بغداد كونها مركز القرار، للضغط على الساسة لتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، والتحضير لاعتصامات سلمية قرب المنطقة الخضراء وبالتنسيق مع القوات الأمنية.