سائرون : هنالك تدخل سياسي ونيابي بحكومة الكاظمي وهنالك مهلة لنجاحه أو فشله

( المستقلة)…. كشف تحالف سائرون والتي زعيمها السيد مقتدى الصدر عن وجود تدخل سياسي ونيابي بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما حدد مهلة لنجاحه أو فشله.

وقال النائب عن الكتلة رياض المسعودي لل (المستقلة)… إن “هناك حراكا نيابيا خارج الكتل السياسية يطالب ببقاء بعض الوزراء بحكومة المستقيل عادل عبد المهدي وتجديد ثقتهم بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى مطالب سياسية بتغيير الحقائب الوزارية من جهة إلى جهة سياسية أخرى”.

وأضاف أن “هذه المطالب هي بمثابة تدخل سياسي ونيابي واضح بعمل رئيس الوزراء المكلف وتشكيل حكومته، بالتالي أصبح الكاظمي امام خيارين اما الخضوع للقوى السياسية او الاعتذار عن تشكيل حكومته”.

وتابع المسعودي أن “72 ساعة المقبلة ستوضح قدرة الكاظمي على تشكيل الحكومة أو الخضوع إلى الرغبات السياسية أو الاعتذار عن التكليف”. ( النهاية )