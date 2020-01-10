سائرون: مقترح الصدر أنسب الحلول

المستقلة / عدَّ تحالف سائرون الخميس، مقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتقديم خمسة مرشحين لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة أنسب الحلول.

وقال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري : إن ” التحالف لا يتدخل بأي اسم يطرح لمنصب رئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “موقف سائرون النيابية معلن وواضح للجميع وهو تفويض أبناء الشعب العراقي لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة المقبلة على وفق ما يرونه مناسباً لتحقيق تطلعاتهم وتلبية متطلباتهم”.

وأضاف أن ” أبناء الشعب العراقي ومن خلال ساحات التظاهر، أعلنوا أن المرشح للحكومة المقبلة يجب أن يتصف بعدد من المواصفات التي تتلاءم مع طموحات الشارع، التي يمكن تلخيصها بالاستقلالية والنزاهة والحزم في محاربة الفساد”.

وتابع المعموري، أن” مقترح السيد مقتدى الصدر بتقديم خمسة مرشحين من أجل اختيار أحدهم هو من أنسب الحلول التي تلائم جميع الأطراف السياسية منها والشعبية وترك المجال لرئيس الجمهورية ليقوم بواجبه الدستوري بتكليف الاكفئ من بين المرشحين ليشكل حكومة قوية خلال 15 يوماً لتعيد للعراق قوته واستقلاليته.

من جانبه يرى عضو مجلس النواب كاظم الصيادي أن الكتل السياسية لا تستطيع تشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً .

وقال الصيادي إن الكتل السياسية منقسمة حول تشكيل الحكومة منها من يريد إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي مع تشكيل كابينة وزارية جديدة على وفق عراق مابعد 2020 ومنها من يريد تشكيل حكومة جديدة بشرط الابقاء على مكتسباتها الوزارية.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في الثاني من تشرين الأول من العام 2018 عادل عبد المهدي كمرشح توافقي بعد اتفاق تحالفي الفتح وسائرون.

ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى الإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 15 يوما، فيما أشار الى أن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن بعد خطابي ترامب وإيران.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها المستقلة الاربعاء، إنه” يجب الاسراع بتشكيل حكومة صالحة وقوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لاتزيد عن 15 يوما”.

وطالب الصدر بتقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها”.

وأعلن تحالف سائرون، تأييده الكامل لما جاء في بيان السيد مقتدى الصدر بشأن الاحداث الراهنة وتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن أمام العراق تحديات خطيرة وإنقاذه مسؤولية الجميع.

ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح كتلة “البناء” البرلمانية برئاسة الحكومة، فيما أشار الى استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان.

وكانت كتلة البناء، قد قدمت اسم أسعد العيداني، محافظ البصرة، مرشحاً لها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.