سائرون : لا يمكن اعتبار من يطالب بحقوقه القانونية بانه يعمل ضد القانون

المستقلة .. استغرب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، اعتبار من يطالب بحقوقه وفق السياقات الدستورية بانه ضد القانون والنظام !!.

وقال في بيان تلقته “المستقلة“، انه “لا يمكن اعتبار من يطالب بحقوقه القانونية المشروعة وفق السياقات الدستورية بانه يعمل ضد القانون والنظام”.

واضاف الشمري ان “خطوات الحل الحكومية بطيئة وقد لاتكون موجودة وهي والبعض من الكتل السياسية تراهن على الوقت لاضعاف التوجه الشعبي نحو التغيير والاصلاح مما ادى الى استغلال البعض لهذا الضعف والمراهنة للقيام باعمال تخريب طالب مؤسسات عامة وخاصة”.

واوضح ان “الحكومة وبعض الكتل السياسية تتحمل بشكل كامل استمرارية الازمة في ظل عدم التجاوب الحقيقي مع المطالب المشروعة والاسراع بتسمية رئيس وزراء مستقل غير جدلي”.

وشدد الشمري على “اهمية الاسراع بتسمية رئيس وزراء يقبل به الشعب اولا يهيئ وحكومته الانتقالية اجراء الانتخابات المبكرة لانتشال البلد من واقعه الحالي لواقع افضل”.