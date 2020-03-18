سائرون : قرار تكليف عدنان الزرفي بداية الحل لأزمة البلاد الحالية

المستقلة … اكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري، ان قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقته المستقلة ، ان “البلاد تمر ومنذ فترة ليست بالقصيرة بأزمة سياسية لها تداعياتها الواضحة في الشارع من تظاهرات واعتصامات”.

وأضاف الشمري ان “على الكتل السياسية الوصول إلى التوافق الكامل من أجل إنهاء الأزمة وعدم اتخاذ المواقف السلبية التي تعرقل حلها ومحاولة إرجاع الأمور لمربعها الأول”.

وشدد على “أهمية عدم عكس صورة جديدة للشارع بشكل خاص بأن القوى السياسية ماضية في الوصول إلى التوافق المطلوب عبر تشكيل حكومة جديدة انتقالية تنفذ مطالب الشارع الدستورية”.