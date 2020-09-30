سائرون : حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع.

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ” ان : تحالف سائرون ومنذ تشكيل الحكومة السابقة كان من اولوياته حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل عمل الوزارات الامنية وتعزيز دورها بحفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات والسيارات الدولية.

واضاف الشمري ان لم تتدارك الحكومة الحالية تفعيل الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية فان العراق يسير نحو منزلق خطير.

واوضح ان : ماقامت به الجماعات الخارجة عن القانون من اعمال مدانة عبر ضرب السفارات والبعثات الدبلوماسية مخالف للاعراف والقوانين الدولية.

وشدد الشمري على ضرورة عدم خلط الاوراق بما يقوم به بعض المتصيدين بالماء العكر عبر اتهامهم الحشد الشعبي المقدس والذي هو جزء مهم من المتظومة الحكومية العسكرية. مبينا ان المجاميع الخارجة عن القانون لاتمثل الحشد خاصة وان قادة الكتل السياسية اعلنت براءتها من هذه الاعمال المدانة التي تحاول جر البلاد الى المجهول.