سائرون : حكومة عادل عبدالمهدي هي المسؤولة عن تأخر عرض موازنة 2020

سائرون : حكومة عادل عبدالمهدي هي المسؤولة عن تأخر عرض موازنة 2020

المستقلة / – حمل عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي الحكومة السابقة مسؤولية التاخر في عرض موازنة العام الحالي.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان : السبب الاخر في تاخر موازنة العام الحالي انخفاض اسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا وقلة الطلب العالمي.

واضاف المسعودي ان : سعر النفط الحالي يتراوح مابين 35 الى 40 دولارا واكثر قليلا للبرميل الواحد منها 12 دولارا صرفيات عن كل برميل ومايتبقى 25 الى 30 دولارا عن البرميل الواحد .

وشدد على اهمية التركيز للفترة المقبلة على ايرادات المنافذ وجباية الطاقة الكهربائية وغيرها من الايرادات من اجل عمل موازنة للعام المقبل لن تؤثر على الرواتب وتاخرها المستمر.