سائرون تعلن عن اكتمال كابينة علاوي الوزارية

المستقلة ..اكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون غايب العميري، اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبيناً بأنها كابينة “مستقلة”.

وقال العميري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن” كابينة علاوي اكتملت تشكيلتها منذ أيام وهي مستقلة حسب المعلومات المؤكدة لدينا، لكن هناك بعض القوى تحاول الرجوع بالتشكيلة الوزارية الى المربع الأول من اجل خضوع عدد من الوزارات لها”.

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وأضاف أن “الجميع يعلم ان استمرارية هذه الأحزاب كانت متوقفة في الفترة السابقة على ما تحصل عليه من هذه الوزارات”، لافتاً إلى ضرورة ان “تعي خطورة هذه المرحلة وتطلق حرية الاختيار لعلاوي في تشكيل الكابينة”.

وطالب العميري رئيس الوزراء المكلف بإعلانه “تحمل المسؤولية كاملة امام الشعب العراقي في تشكيل الكابينة الحكومية خلال جلسة منحه الثقة في مجلس النواب، وانها اختيرت منه دون ضغوط، وان وجدت عليه ان يذكرها بالسماء”، مستطرداً” اما جعل الشارع العراقي غير مطلع على هذه المعلومات في ظل وجود اتهامات وتسقيط وتشويه لبعض الكتل السياسية التي تحاول ان تجعل العجلة تدور من اجل خروج العراق من هذا المأزق”.