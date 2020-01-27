سائرون تؤيد اجراءات العامري ضد الشيخ علي

(المستقلة).. ابدى تحالف سائرون تأييده للاجراءات القانونية التي اتخذها رئيس تحالف الفتح بحق النائب فائق الشيخ علي، الذي هاجم العامري عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان عن سائرون ،اليوم، “ننظر بكل احترام ومحبة للشخصيات الوطنية المجاهدة التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية لذا فاننا نعرب عن رفضنا الشديد لما صدر من السيد فائق الشيخ علي من تجاوزات بحق الاخ المجاهد السيد هادي العامري -رئيس تحالف فتح -واستعماله الفاظا وعبارات بعيدة عن السياقات السياسية واللياقات الاجتماعية والمرتكزات الاخلاقية للمجتمع العراقي”.

ودعا البيان الشيخ علي أن “يحترم الاجراءات القانونية التي اتبعها السيد العامري في شكواه وهو سياق يشجع الجميع على الركون الى مؤسسات الدولة”.

وأكد “ان الاختلاف في وجهات النظر السياسية لاتستدعي استخدام الخطابات المتشنجة مع الاخرين وانما العمل المشترك واللغة الهادئة هو المسار الذي ينبغي الاحتكام إليه لتجنيب العراق شر الفتن والصراعات”.