سائرون : اوضاع البلاد الاقتصادية تتطلب اعداد موازنات مستقبلية

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان اوضاع البلاد الاقتصادية تتطلب اعداد موازنات مستقبلية قائمة على اسس متينة بتخطيط مدروس.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء : المهم ايجاد فريق عمل لانجاز موازنة حقيقية للعام المقبل مشيرا الى ان المشكلة هي انه يتم اعداد موازنات تراكمية وليست موازنات مشاريع.

واضاف المسعودي ان : نسبة مايوضع في الموازنة من المبالغ الاستثمارية الحقيقية قليلة جدا ويتم صرفها سنويا وليس استراتيجيا على مدى 3 سنوات او 5 سنوات.