سائرون : امور “غير قابلة للتفاوض” بالحوارات العراقية الأمريكية ملوحا بوجود أجندات

( المستقلة)… حدد تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امورا “غير قابلة للتفاوض” في الحوارات العراقية الأمريكية المقرر إجراؤها الاسبوع الحالي، ملوحا بوجود أجندات “غير عراقية”، تتحكم بالبعض بعيدا عن المصلحة العليا للوطن.

وقال القيادي في التحالف صباح الساعدي في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاحد إن “الوفد العراقي المفاوض يجب ان يُطلع الشعب على موضوعات التفاوض وتحديد (الثوابت الوطنية) التي لا يمكن التنازل عنها”.

وأضاف أن “من اهم الثوابت الوطنية هو استعادة السيادة العراقية الكاملة وافتكاك رهن القرار السيادي العراقي من التبعية في صراعات المنطقةة، مذكرا (بتظاهرة السيادة) المليونية التي حققها الشعب العراقي بمختلف توجهاته من خلال دعوة مقتدى الصدر في يوم الجمعة 24 / 1 / 2020 والتي دعمتها اغلب القوى والفعاليات الجماهيرية والسياسية”.

واكد الساعدي على ان “النقاط التي حددها الصدر في (بيان السيادة) الذي أُلقي في التظاهرة يجب ان يكون اساسا في وضع الثوابت الوطنية و (منهج الاستقلال الكامل) وليس الاجتهادات الشخصية لاعضاء الوفد المفاوض او الاجندات ( غير العراقية) التي تتحكم بالبعض بعيدا عن المصلحة العليا للوطن”.

وبين الساعدي أن “اي مخرجات لا تحقق السيادة الكاملة وتمس (استقلال العراق) بقراره السيادي ستكون لها عواقب وخيمة يجب العمل على تجنبها بالمطلق”.

واستغرب الساعدي اهمال رئاسة المجلس النيابي ( الغائبة ) لهكذا موضوع حيوي وسيادي عن جدول اعمال الجلسات مشددا بالقول ان “الإصلاح النيابي اصبح ضرورة حتمية يجب العمل على تحقيقها جذريا) ونؤكد ان قدرنا هو هذا الاصلاح الناجز”.( النهاية)