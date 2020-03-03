سائرون : المتظاهرين ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل علاوي

المستقلة … اكد النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، ان المتظاهرين ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل رئيس الوزراء المكلف المستقيل محمد توفيق علاوي.

وقال العتابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “التاخير في إيجاد بديل لعلاوي خطر على البلد، لذلك لا بد ان تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق وحل سريع”.

وأضاف “في حال لم يتم التوصل الى الحلول، فإن الشارع العراقي سيكون بيد الحل من خلال تظاهراتهم والضغط على الاحزاب الحاكمة بالخروج من دوامة التحاصص والتحزبية”.