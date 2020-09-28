سائرون : الكتل ستذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة

المستقلة / – اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ان الكتل ستذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة اذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه” .

وقال العقابي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، ان “بعض الكتل معارضة لقضية الدوائر المتعددة ولا ترغب بتمريرها ، لانها تتصور انها تضر بمصالحها ولا تخدمها”، مبينا ان “ذلك غير صحيح كون الدوائر المتعددة تخدم المجتمع العراقي وتخدم المستقلين والاحزاب الصغيرة”.

واضاف ان “تحالف سائرون وتحالف القوى وبعض الكتل الاخرى مع الدوائر المتعددة”، مشيرا الى :” ان المرأة في الدوائر المتعددة اخذت ميزة، اذ ان للرجل حق الدخول بدائرة واحدة، اما المرأة فتم تخويلها الدخول في ثلاث دوائر على اساس الكوتا”.

واكد انه ” اذا لم نتوصل الى اتفاق بشأن الدوائر المتعددة، فسنذهب الى التصويت الذي سيكون الفيصل بهذه المشكلة”. (لنهاية)