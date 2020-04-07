سائرون : القانون والفتح والحكمة والعقد الوطني والفضيلة هي من تحاول اختيار بديلا للزرفي

( المستقلة)… قال النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي إنه منذ أكثر من أسبوع تعقد القوى الشيعية اجتماعات مكثفة بعلم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكانت تبعث برسائل عن محتوى الاجتماع إلى الحنانة مقر إقامة الصدر في النجف.

وبين المسعود في تصريح لل( المستقلة) اليوم الثلاثاء إلى أن “الكتل المجتمعة متمثلة بقيادات دولة القانون والفتح والحكمة والعقد الوطني والفضيلة، وهي تحاول بشكل جدي اختيار بديلا للزرفي”.

وتابع المسعود أن “القوى السياسية اليوم باتت مقتنعة إما بتمرير الزرفي وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة آو بحث عن بديل، هذا يكون عبر اعتذار الزرفي عن تكليفه أو انتهاء المدة الدستورية”.

وكان قد اتفق الزعماء نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم على بديل لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وهو رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي جاء ذلك خلال اجتماع بين الزعماء الثلاثة .

ولا يمكن تقديم اسم الكاظمي كمرشح إلا إذا فشل الزرفي في تمرير حكومته في البرلمان خلال المهلة الدستورية.

ويأتي اتفاق المالكي والعامري والحكيم بعد زيارة أجراها مؤخراً قائد “فيلق القدس” الإيراني اسماعيل قاآني إلى العراق، في مسعى للتقارب بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، وفق مراقبين.( النهاية)