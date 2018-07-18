زين عوض تسجل أغنيات سميرة توفيق

(المستقلة).. بدأت الفنانة الأردنية زين عوض تسجيل وتنفيذ أغنيتين من أغنيات النجمة العربية الشهيرة سميرة توفيق “سمراء البادية”، بعد موافقتها ومتابعتها، ما بين ستوديوهات عمّان في الأردن ودبي بالإمارات، والقاهرة بمصر، والتي تقدمهما الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من تنفيذ وتوزيع الأغنيتين بطريقة توزيع موسيقي جديدة، حيث ستقوم بالكشف عن تفاصيلهما بعد الإنتهاء من وضع صوتها عليهما.

وإختارت زين عوض الأغنيتين بالتعاون مع الفنانة سميرة توفيق، والتي أكدت في أكثر من مناسبة وتواجد إعلامي أن الفنانة زين عوض تستطيع غناء أي أغنية من أغنيات سميرة توفيق، كان آخرها عندما حلت “سمراء البادية” ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” على قناة mbc1، واشادت بصوت زين عوض وقالت: “أن زين عوض يحق لها أن تأخذ أي أغنية تريدها لسميرة توفيق وتغنيها”، مؤكدة زين عوض أنها هذا الأمر عبارة عن تكريم لها من السيدة سميرة الى جانب أنها مسؤولية كبيرة أيضاً تجاه الأغنية الأردنية والعربية البدوية.

وبدأت علاقة النجمة الأردنية مع الفنانة سميرة توفيق من مناسبة يوم الإستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية عام 2017، عندما قدمت معها على المسرح بشكل “دويتو” الأغاني “فدوى لعيونك يا أردن” و “أردن الكوفية الحمراء” و”بالله تصبوا هالقهوة”، حيث أعربت زين عوض عن سعادتها الغامرة بهذا “الدويتو” مع النجمة الكبيرة، وقالت: “ظهوري إلى جانب سميرة توفيق كان بمثابة تكريم لي، وأضاف لي الكثير في مشواري الفني، وهي أرشيف كبير من النجاحات في أذهان الناس في الوطن العربي وللأردنيين بشكل خاص”.

أغنية وطنية للأردن

الى جانب تجهيزها لأغنيات الفنانة سميرة توفيق، باتت زين عوض في المراحل الأخيرة من تجهيز أغنية وطنية للأردن جديدة، والتي ستقدمها من ألحانها بعد أن قامت بتوزيع موسيقاها في القاهرة، حيث ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بتقدميها ونشرها عبر جميع الحسابات المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي والإذاعات والقنوات الفضائية.