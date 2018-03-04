زين عوض تحيي حفل مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي

(المستقلة)..بدعوة من مجلس العمل الفلسطيني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أحيت الفنانة الأردنية زين عوض حفلاً غنائياً في اليوم العائلي المفتوح بحضور عدد كبير من الجمهور العائلي، وذلك في نادي أبوظبي سيتي للجولف، تنقلت خلالها بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها الخاصة، وأغنيات سمراء البادية الفنانة القديرة سميرة توفيق من بينها الأغنيات “عالعين موليتين” و “رف الحمام مغرب” و “وبسك تيجي حارتنا”.

واستهلت زين عوض برنامجها الغنائي بموال “وين عارام الله”، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها الخاصة الذي يحفظها الجمهور، ثم عرجت الى أغنيات من التراث الفسطيني الى جانب القصائد والأغنيات الوطنية، ختمتها بالأغنية الوطنية التي طرحتها مؤخراً بعنوان “صرخة عهد” وسط تفاعل الحاضرين.

وعزفت زين عوض وغنت الأغنيات الشهيرة “القدس العتيقة”، و “زهرة المدائن”، وأغنية “الأرض بتتكلم عربي”، لتؤكد سعادتها بهذا الحفل العائلي الجميل في مدينة أبوظبي، ومشاركتها الجمهور في هذه السهرة التي دُمجت بها مشاعر الفرح بالعاطفة الوطنية.

وقالت: “أشكر دعوة وإهتمام مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي على استقبالهم الرائع، وأشكر الجمهور الذي تفاعل معي الصغير منهم والكبير مع الأغنيات التي قدمتها في الحفل، وكنت سعيدة جداً بهم كما كانوا سعيدين بي، وبتواجدي بينهم”.

من جانب آخر، تستعد زين عوض لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة والتي قامت باختيارها مؤخراً من ألوان عربية متنوعة، وذلك بعد نجاح وإنتشار أغنيتها المنفردة الأخيرة التي طرحتها منتصف شهر شباط/فبراير بعنوان “بشتاقلك” من كلماتها الإعلامية إيمان العكور وألحانها نفسها توزيع موسيقي ومكساج المايسترو خالد مصطفى.