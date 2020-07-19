زين العراق : جاهزون لإطلاق خدمات “4G” وقرار تمديد الرخصة استحقاق قانوني

(المستقلة)… قالت شركة زين العراق للاتصالات أن قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار ، مشيرة ان قرار تمديد الرخصة جاء استحقاقاً قانونياً بموجب عقد الرخصة استنادا للمادة (٦) من عقد الترخيص.

وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) ا أنها “ترحب بالقرار الحكومي الصادر بخصوص تمديد الرخصة ومنح الموافقة لتشغيل خدمات الجيل الرابع 4G في العراق مطلع العام المقبل 2021″، مؤكدةً على “جاهزيتها لتشغيل شبكتها المتطورة ونشرها لخدمات 4G-LTE في جميع محافظات العراق”.

وأوضحت الشركة أن “تعد مشتركيها بتجربة رائعة وسرعة على مستوى الشرق الاوسط بالتعاون مع شركائها لمجهزي التكنلوجيا العالمية المعتمدة لاحدث التقنيات والحلول مثل اريكسون السويدية، هواوي ونوكيا”.

وأشارات الشركة الى أن “الفترة الممنوحة لتمديد الرخصة لـ8 سنوات اضافية مقابل نشر خدمات الجيل الرابع ستكون فترة قصيرة وستشكل تحدياً كبيراً في تأمين نسب العائدات على الاستثمارات خلال الفترة المحددة حيث أن على المستوى العالمي، أصدرت جميع الدول تقريباً رخص الجيل الرابع لمدة 15 عاماً على الأقل ووصل بعضها حتى 25 عاماً”.

وبينت الشركة أن “هذا القرار يأتي في ظل انخفاض سوق الاتصالات العراقية منذ عام 2013 بما يزيد عن 40% نظراً للوضع غير المستقر في البلاد إلى جانب التحديات التي يعاني منها السوق في العراق والتي أثقلت القطاع والذي كان ايضا عاملا مؤثرا في انخفاض معدلات العائد على رأس المال المستثمر للفترة السابقة حيث أن نسب العائدات على الاستثمار في العراق في قطاع الاتصالات تتراوح بين 5-6 % وهي النسبة الاقل مقارنة مع الشركات العاملة في المنطقة”.

وتابعت أن “السعر المقرر لتمديد الرخصة وإعطاء الموافقة لتشغيل الجيل الرابع يعتبر الأعلى مقارنة مع باقي الدول في المنطقة والعالم حيث تميل الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض إلى تقديم شبكات الجيل الرابع بتكاليف أقل لشركات الاتصالات، وذلك بهدف تحفيز ضخ استثمارات في قطاع الشبكات ودفع اعتماد البيانات، في حين أن في سوق العراق سوف يؤدي طرح شبكة الجيل الرابع إلى إنفاق مبالغ ضخمة ونفقات تشغيلية اضافية لشراء سعات الانترنت من وزارة الاتصالات بمبالغ كبيرة وذلك لتوسيع السعات وهي نفقات مهمة وأساسية لتقديم خدمات اتصالات وبيانات بجودة عالية”.

فيما أكد الرئيس التنفيذي ل‍زين العراق علي الزاهد التزام زين العراق في استكمال الالتزامات والمتطلبات لإطلاق الخدمة التجارية لتقنية الجيل الرابع باخر اصدار تقني معتمد دوليا في مطلع العام المقبل كما نص القرار.

وأضاف ” نعد مشتركينا تجربة رائعة لخدمات الجيل الرابع 4G -LTE على مستوى الشرق الاوسط”.

وشددت الشركة “التزامها لتنفيذ جميع ما نص عليه القرار الحكومي وتسديد كافة المستحقات”، معتبرةً أن “تطوير قطاع الاتصالات هومسؤولية والتزام منها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية والحكومية المتمثلة في هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات”. (النهاية)