زين العراق تقيم حفل تخرج دورة تدريب الطلاب الخريجين المتفوقين  

(المستقلة)… انطلاقاً من استراتيجيتها الداعمة للشباب العراقي وحرصها على تمكينهم، أقامت شركة زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حفل تخرج دورة التدريب (معايشة) للطلاب العشرة الاوائل في كلاً من جامعة بغداد والنهرين والجامعة التكنولوجية. وتندرج هذه الخطوة ايمانا من زين العراق أن الشباب هم القلب النابض للمجتمع العراقي، وهي تحرص من خلال خطتها ورؤيتها الى تقديم كل الدعم والتشجيع للطاقات الشابة معتمدة على العديد من الوسائل لمساعدتهم وتحفيزهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

وحول هذا الموضوع اكد علي الزاهد الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق ان هذه الخطوة مكملة لما شرعت به زين العراق بدعم الشباب “حيث اخذت زين على عاتقها دعم الشريحة الاكثر اهمية في المجتمع وهم الشباب، ومن اجل توفير الدعم الحقيقي لهذه الفئة كنا قد اطلقنا في وقت سابق من العام الماضي هذه الدورة التي مكنت الخريجين المتفوقين في دراساتهم الجامعية (العشرة الاوائل) من الانطلاق في الحياة العملية ومعايشة اجواء العمل الحقيقة، حيث ان اول ما يواجه هذه الفئة هو موضوع الخبرة التي تكون على رأس مطالب الشركات والمؤسسات التي تعلن عن نيتها للتوظيف، اضافة الى صعوبة تطبيق ما تتم دراسته في الواقع العملي وتحدياته اليومية، وهنا كان الهدف الاهم من هذه الدورة الا وهو تذليل هذه المعوقات.”

من جانب اخر “وفرت هذه المعايشة للمتفوقين والبالغ عددهم 30 طالباً وطالبة من جامعة بغداد و المستنصرية و النهرين الانخراط في اجواء العمل الحقيقي واكتساب الخبرة في اقسام البيع المباشر وتقنية المعلومات والشبكات وخدمة الزبائن والتسويق والتحليلات إضافة الى التواصل المؤسساتي، ليحصلوا على شهادات ودروع تقديرية وكتب توصية تثمينا لجهودهم و تفوقهم خلال هذه الدورة.”

من جانبه ذكر معاون المدير العام لدائرة الدراسات و التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عمر محمد ناصر العشاري ” هذه المبادرة هي الاولى من نوعها في العراق والتي تبنتها شركة زين في وقت سابق، حيث ان المبادرة تمت بعد التنسيق العالي بين الشركة من جهة و الوزارة والجامعات من جهة اخرى، وها قد جاء الوقت للاحتفال بما تم انجازه خلال هذه الفترة و قطف ثمار المجهود الذي بذل من قبل الطلبة المتفوقين حيث اصبحوا على اتم الاستعداد للانطلاق في حياتهم العملية المقبلة.“

وتنظر زين العراق الى الجانب الاستراتيجي في القطاع التربوي والتعليمي في العراق من خلال توطيد أواصر التعاون المستدام بين الهيئات الحكومية العراقية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، مما يساهم في تصميم برامج أكاديمية بواسطة الحلول الرقمية والتكنولوجية الاكثر حداثة مما سيساهم في التواصل مع العالم والاطلاع على اخر الابحاث العلمية. وتضاف المبادرات الجديدة إلى رعاية النشاطات المتنوعة في الجامعات والتي تحرص شركة زين العراق على استمراريتها وتشمل معارض التوظيف وبرامج التدريب الصيفي ورعاية المؤتمرات العلمية والمهرجانات الجامعية والمناسبات وغيرها. (النهاية)