زين العراق تقدم جائزة سبيكة ذهب قيمتها ٥٠ مليون دينار بمسابقتها الكبرى

( المستقلة ) … قدمت شركة زين العراق جائزة عبارة عن سبيكة ذهب بقيمة ٥٠ مليون دينا للمواطن (عباس حسين جانكير) الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة زين العراق.

وقالت زين العراق ان مسابقتنا مستمرة وياكم بجوائزها الكبيرة والتي هي:

(بيت سكن، سيارات BMW X1 حديثة ومئات الجوائز الأخرى القيمة)

سيارة BMW X1 حديثة وبقيمة 37 مليون دينار شهريا وسبائك ذهبية بقيمة 10 مليون دينار

فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 4444 وأدخل السحب او كن صاحب أعلى نقاط علما ان سعر الرسالة المستلمة يوميا 120 دينار عراقي

ولدخول السحب على بيت العمر بقيمة 170 مليون دينار فقط أرسل (ذهب او منزل) الى الرقم 3333 بالإضافة الى جوائز ذهبية أخرى لأصحاب أعلى نقاط في المسابقة علما ان سعر الرسالة المستلمة يوميا 180 دينار عراقي

لالغاء الاشتراك أرسل 0 الى 4444 او الى 3333

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:

https://www.iq.zain.com/ar/raffle-competition