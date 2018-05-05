زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد جديد بالموصل لتلبية احتياجات مشتركيها

(المستقلة)…. أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز ا جديدا اخر للخدمات والمبيعات في محافظة نينوى – قضاء تلعفر – شارع حسنكوي – قرب اعدادية تلعفر للبنين ، لتلبية احتياجات مشتركيها، لما تمثله محافظة نينوى من أهمية كبيرة للشركة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد أن «محافظة نينوى تحظى باهتمامنا الخاص باعتبارها ثاني أكبر محافظات العراق، ومع عودة الأمور الى طبيعتها في المحافظة، بادرنا إلى افتتاح مراكزنا المعتمدة انطلاقاً من حرصنا على تسهيل حصول أهلها على بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم،» مضيفاً ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين.”

وتندرج هذه الخطوة في سياق خطة هادفة توسيع مراكز خدمة المشتركين وتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ويمثل المركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها زين العراق في مختلف أنحاء البلاد لتكون قريبة من مشتركيها ، ولتقدم لروّاده باقة خدمات تشمل بيع واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير إضافة للخدمات الاستشارية للمشتركين ضمن إطار متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة.

يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها وأبرزها التوثيق الالكتروني للبيانات. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع. هذا وقد ساهمت زين العراق في إعادة إعمار المناطق المحرّرة من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للاتصالات.(النهاية)