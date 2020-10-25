زين العراق تعلن خطط جديدة لتعزيز توفير الدعم والفرص للطاقات الشابة بحلول 2022

المستقلة/ – اعلنت شركة زين العراق للاتصالات انه في إطار جهودها لتحقيق رؤيتها في التنوع والشمول بحلول العام 2022، وتوافقا مع مجموعة زين أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تصدرت أولويات استراتيجية الشركة، بهدف تعزيز الابتكار والإبداع والتواصل داخلياً من جهة وفي المجتمعات التي تعمل فيها من جهة اخرى.

واضافت الشركة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) انه وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية مجموعة زين التي بدأت مسيرة تحقيق التنوع والشمول منذ سنوات، وتكرس جهودها في جميع الأسواق التي تتواجد فيها لتحقيق ثقافة الاندماج والشمول .

وعلق الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد قائلا “تؤمن شركة زين العراق بأهمية تحقيق مبدأ التنوع والشمول .

واوضحت الشركة انه على هذا النحو أطلقنا برامج عدة منها برنامج التوجيه العكسي الذي يجمع بين الموظفين الأصغر سنا والمدراء التنفيذيين لتوجيههم في مواضيع مهنية مختلفة، موضحا نحن على يقين من أن هذا سيحقق نتائج مهمة للمؤسسة وعلى جميع المستويات”.

واشار الزاهد الى ان هذه المبادرة من زين نحن قادرون WE ABLE)) الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز عمليات الدمج في مجالات أعمالها. وتجد هذه المبادرة دعماً كاملاً من قيادة مجموعة زين التي وضعت تصورها العام+]

بما يتكامل مع برنامج “التنوع والشمول بين الجنسين” الذي تتبناه، علمَاً أن الهدف المباشر لمبادرة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة هو تحقيق: زيادة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بين قوة العمل الخاصة بـ زين بحلول العام 2022، والتأكد من أن جميع برامج التدريب تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2022، وضمان اتاحة وسهولة الاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع الأبنية والاقسام الخاصة بالمجموعة، وأخيراً تحديد التقنيات الابتكارية والمساعدة التي من شأنها تمكين المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الانضمام إلى زين وتحقيق النجاح والتطور الوظيفي.

وبينت الشركة ان زين العراق تواصل في مبادرات WE التي تشمل جميع عمليات زين التي تهدف لتحقيق مبدأ “المساواة” بين الجنسين، وذلك بتعزيز فرص الإناث بتولي مهام الوظائف القيادية، حيث تستهدف الشركة تحقيق نسبة 25% بحلول العام 2022. وقد نفذت الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تركز على تحقيق هذا الهدف.

وبينت الشركة ويتكون فريق ” WE ” من 42 سفيرا من كلا الجنسين منذ بدء انطلاق البرنامج.

وتعتبر مبادرة WE جزءاً من استراتيجية زين، وإنطلاقاً من إيمانها بأنّ دعم التنوّع بين الجنسين يخلق تمايزاً تنافسياً، ومن شأنه أن يسرّع طموحاتها الإستراتيجية في إطلاق العنان لفرص النمو الهائلة في الساحة الرقمية.

وتسعى زين إلى زيادة المناصب القيادية النسائية من 14.5٪ إلى 25٪ بحلول العام 2022، حيث تسعى في تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي وزيادة الحافز والإدراك الكامل في ثقافة بيئة العمل.

وتابعت الشركة وتواصل زين العراق في مبادراتها ومشاريعها في إطار منصة Zainiac، وهي منصة إلكترونية داخلية لجميع موظفي زين حيث يتم من خلالها تشارك وتبادل الأفكار وخلق الحلول بهدف تحفيز روح الإبداع في المؤسسة وتشكيل مجموعات تفاعلية وتزويد الشركة بالقدرة على التواصل والتعاون وتحسين الأداء.

وأشارت الشركة الى ان هذه المنصة الإلكترونية تهدف إلى تعزيز الروح الإبداعية بين الموظفين والحث على بدء أعمال تجارية جديدة.

ولقد نظمت الشركة العديد من ورشات العمل للأفكار والمبادرات الناشئة التي تقدمها منصة Zainiac الإلكترونية التفاعلية، وذلك بالتعاون مع شركاء وموجهين عالميين يركزون على تأسيس وتطوير هذه الأفكار ومساعدتها في انطلاقتها العملية والتجارية، ومن ثم يتــم رفــع هذه الأفكار للعــرض علـــى الإدارة التنفيــذية العليا في المجموعة لدراستها وتقييم نمــوذج عملهــا التجــاري.

على صعيدٍ آخر يشكل برنامج تمكين الشبابZY ، ترجمة عملية لرؤية زين وإيمانها بالدور المحوري للشابات والشبان لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة الاستثمار في العقول الشابة الأمر الذي من شأنه تحقيق نهضة جديدة تقود نحو مستقبل أفضل للعراق.

ويساهم هذا البرنامج في تأسيس جيل شبابي ذي كفاءة عالية ومهيأ للدخول إلى سوق العمل وتعزيز الروح الوطنية لدى الشباب من خلال إشراكه في مبادرات الخدمة المجتمعية.

ويُشكل جيل الشباب نصف سكان العراق وهم أمل المستقبل. ولقد جاء إطلاق زين العراق لبرنامج تمكين الشبابZY، بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها الشباب العراقي وتوفير المظلة لكافة المشاريع الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الطاقات الواعدة للوصول إلى الموارد التي تسمح لهم بأن ينموا ويزدهروا ويواكبوا التغييرات المتسارعة في العالم.( النهاية)