زين العراق تعلن تمكين مشتركيها من تمديد صلاحية الرصيد 14 يوم مجاناً

( المستقلة)…أعلنت شركة زين العراق كبرى شركات الهاتف النقال في العراق عن تمكين مشتركيها من تمديد صلاحية الرصيد 14 يوماً مجاناً لضمان استمرار الخدمة لهم وابقائهم على التواصل فيما بينهم.

وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، انه “انطلاقاً من موقعها الريادي لقطاع الاتصالات في العراقومن خلال حملتها (#خليك_بالبيت) للتصدي ومكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد أطلقت شركة زين العراق إحدىشركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خدمة تتيح لجميع مشتركيها تمديد صلاحية ارصدتهم لضمان استمرار الخدمة لديهم“.

وأضافت أن “هذه الخدمة تأتي تلبية لاحتياجات المشتركين في ظل الظرف الحالي للبلاد، حيث وفرت زين العراق إمكانية تمديد صلاحية الخطوط مجانا لجميع المشتركين ولمدة 14 يوماً، ليبقوا على تواصل مع عوائلهم واحبائهم، دون الحاجةالى إعادة تعبئة ارصدتهم”.

وأوضح بيان الشركة أن “هذه الخدمة تأتي بعد حملة توعوية كبيرة اطلقتها زين العراق في الاسابيع الماضية لمخاطر هذاالوباء و بالتنسيق مع الجهات الطبية والمعنية لنشر الوعي والارشادات اللازمة للحد من انتشار الفايروس حيث تمارسال ملايين الرسائل للمشتركين وتسجيل الارشادات الصحية عند الاتصال وكانت زين العراق اول من حمل شعار خليكبالبيت وتغيير اشارة الشبكة لنشر الوعي الصحي والنصائح الواجب اتباعها لتقليل خطر الاصابة وفي نفس الوقتتقديم خدمات مبتكرة لتمديد صلاحية الرصيد مجاناً وإمكانية الاتصال بفرق الدعم الفني لقطاع الاعمال وخدماتالمشتركين على مدار الساعة وكافة ايام الاسبوع“.

وأشارت إلى أن “هذه الخدمة تتيح لمشتركي زين العراق تمديد صلاحية الرصيد لمدة 14 يوماً وذلك بإرسال رسالة مجانيةتحتوي على 14 الى الرقم 2130 او من خلال الاتصال على #230* لكي يتمتع المشترك بصلاحية مجانية تضاف الىخطوطهم“.

وتابعت الشركة أن “هناك خدمة اخرى اطلقتها زين العراق مؤخرا من ضمن حملتها والتي تمكن المشترك ان يحصل على رصيد إضافي من الشركة بعد نفاذ رصيده ليتم استقطاعه بعد إعادة التعبة في وقت لاحق وذلك لتحقيق الهدف وابقاءالمواطنين في منازلهم وفي نفس الوقت ابقائهم على تواصل مع الأهل والاحبة“.( النهاية)