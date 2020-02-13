زين الدين زيدان يصدم سيارة ويعوض صاحبها بصورة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بطلا لواقعة طريفة وغريبة، بعدما صدم سيارة، وعوض صاحبها بصورة.

وكشف شخص يُدعى إجناسيو فيرنانديز أنه فوجئ أن زيدان كان هو سائق السيارة التي صدمت سيارته من الخلف، السبت الماضي، في محيط مدينة ريال مدريد الرياضية.

وقال فيرنانديز عن ردة فعله الأولى عندما خرج زيدان من مركبته عقب الحادث قائلا: “عندما رأيته عرفته على الفور، وأخبرته بأني تمنيت أن أتعرف عليه في ظروف أفضل، لكن الأمر ليس سيئا جدا”.

وأضاف فيرنانديز أنه لم يفوت فرصة اللقاء بأسطورة الكرة الفرنسية، حيث طلب منه التقاط صورة معه.

وتابع قائلا: “زيدان كان لطيفا معي، أصريت على التقاط الصورة كإثبات عندما أحكي عن قصة هذا اللقاء الغريب”.

ولتفادي حدوث جلبة ووصول المصورين ووسائل الإعلام لموقع الحادث، اقترح فيرنانديز على زيدان أن يتم ترتيب موعد آخر، لدعوة شركة التأمين المسؤولة عن تقييم الأضرار التي لحقت بالسيارتين.

وكشف فيرنانديز أنه تلقى لاحقا اتصالا من ممثل عن زيدان، أخبره فيه بامتنان المدير الفني الفرنسي لعدم تأخيره عن تدريب فريقه، وبأنه لم يطلب الحصول على توقيعه أو تذاكر لحضور مباريات ريال مدريد.