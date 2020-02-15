زين الاردن تدعم صناديق القوات المسلحة بـ 236 ألف دينار

المستقلة / أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم دعم بقيمة 236 ألف دينار للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، موزّعة على صناديق “المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة”، و”أسر الشهداء” و”أفراد القوات المسلحة”.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، استكمالاً لدعمها للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذي بدأته في العام 2017 ولمدة 10 أعوام، والذي تقدّم من خلاله 150 ألف دينار سنوياً لصالح صندوق أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و 50 ألف دينار سنوياً لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالإضافة إلى 36 ألف دينار سنوياً لدعم جهود القوات المسلحة الأردنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتحرص زين بشكل مستمر على إدامة التعاون وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي، تقديراً للدور الهام والتضحيات التي يقدمها النشامى والنشميات في سبيل رفعة هذا الوطن وصون مكتسباته وحماية مقدراته، وتعبيراً عن فخر واعتزاز الشركة بالمؤسسة العسكرية ودورها في حماية ثرى الأردن الطهور، وللتأكيد على دور الشركات ومسؤوليتها تجاه من نذروا أنفسهم وقدموا أرواحهم رخيصة فداءً للأردن.