زير التخطيط يعلن انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في النجف

(المستقلة).. شهدت محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، انعقاد مؤتمر انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب، بحضور محافظ النجف لؤي الياسري، و أعضاء مجلس النواب اكتفاء الحسيني وسناء الموسوي وسعاد الوائلي وسهام العقيلي، والدكتور صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في العراق.

وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اثناء المؤتمر الذي حضره ممثلو المرجعيات الدينية في النجف الاشرف وعدد من رجال الأعمال والمصرفيين، “مساعي الوزارة في توفير 120 ألف فرصة عمل واعدة في القطاع الخاص من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ومصارف القطاع العراقي الخاص والبنوك الخارجية”.

ولفت إلى الدور البارز للمطالبات الوطنية التي خرج بها شباب العراق في تجاوز الأطر الروتينية واطلاق العديد من المشاريع ومنها هذا المشروع، والذي جاء برؤية متكاملة وجهود مخلصة من القطاع الخاص، داعياً بذلك جميع الجهود الوطنية والدولية إلى دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص بالقدرات العراقية الشابة، ومنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام؛ “ليكونوا بذلك قوة فاعلة لدعم التنمية في عموم العراق”.

فيما أكد محافظ النجف أهمية المشروع باعتباره إحدى الخطوات المهمة في استثمار قدرات الشباب في بناء العراق، مشيراً إلى الأفكار الرائدة التي يحملها شباب العراق عامة والنجف خاصة، والتي يمكن ان تترك بصمة في المجتمع وتحدث تقدم بالواقع الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بمشروع وزارة التخطيط واهتمامها بشريحة الشباب.

إلى ذلك اعتبر ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في العراق صلاح الحاج حسن ، المشروع من أهم المشاريع الريادية في المنطقة؛ ذلك لما سيحققه من أهداف استراتيجية في الحد من البطالة، وتنظيم الحرفيين في مناطق تنموية، وتطوير وتأهيل القطاع الخاص، هذا فضلاً عن تنشيط المجتمع المحلي من خلال العمل الجماعي وتطوير قدرات العاملين فيه.

وأوضح المنسق العام للمشروع الوطني لتشغيل الشباب إسماعيل العبودي ، أهداف المشروع الرامية إلى تطوير وتنظيم القطاع الخاص من خلال المشاريع المتوسطة وتوفير فرص العمل ومعالجة مشكلة المشاريع المتوقفة، وتعزيز الشراكة التي تقودها وزارة التخطيط مع القطاع الخاص.