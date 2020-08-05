زيدان يفكر في ثورة تكتيكية يوم الجمعة ضد مانشستر سيتي

المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الكلمات التي قالها زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد للاعبيه، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، مساء الجمعة، بملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين في تلك المباراة، من أجل العبور لربع النهائي، علمًا بأنه خسر لقاء الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بنتيجة (2-1).

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فقد تحدث زيدان بكل بجدية مع لاعبيه، وقال لهم: “عليكم نسيان ما قلته لكم في الدوري، هذا لن ينفعنا الآن، يجب ألا ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب أن نقاتل حتى الثانية الأخيرة”.

وأشار التقرير، إلى أن كلمات زيدان للاعبيه خلال مسابقة الليجا، كانت تتمثل في ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك لتحقيق النجاح، أما في دوري الأبطال فالتعادل لن يُجدي.