زيدان يعيد بيل ويوفيتش لقائمة ريال مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة الويلزي جاريث بيل والصربي لوكا يوفيتش، ثنائي هجوم الفريق.

وغاب بيل ويوفيتش عن المباراة الماضية للفريق أمام ليفانتي، في الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي خسرها الملكي بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يحل السيتي ضيفا على الريال، الأربعاء، بملعب “سانتياجو برنابيو”، فيما تقام مباراة العودة في ملعب “الاتحاد” معقل السيتزينز في 17 مارس/أذار المقبل.

وضمت قائمة الفريق الملكي كل من تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي في حراسة المرمى، وداني كارباخال وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وفيرلاند ميندي في الدفاع.

وفي خط الوسط كل من كاسيميرو وفيدريكو فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو ألاركون، وفي الهجوم لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

يذكر أن بيل (30 عاما) شارك في 17 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

في المقابل شارك يوفيتش (22 عاما) في 23 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.