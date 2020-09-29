زيدان يطلب الاستغناء عن يوفيتش و قرر بقاء مايورال مع ريال مدريد

زيدان يطلب الاستغناء عن يوفيتش و قرر بقاء مايورال مع ريال مدريد

المستقلة /- يسعى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للتخلص من لاعب جديد، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي، بحسب ما أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء.

وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إنَّ زيدان طلب مؤخرًا من مسؤولي ريال مدريد، استمرار بورخا مايورال مع الفريق، مفضلاً رحيل لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة.

وأشار البرنامج، إلى أن ممثلي يوفيتش لا يعرفون حتى الآن ماذا سيحدث مع اللاعب هذا الموسم، لكنهم يرغبون في بقاء النجم الصربي رفقة ريال مدريد.

وأوضح البرنامج، أن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للريال كان متواجدًا في إيطاليا، للتحدث مع ميلان، وروما بشأن مغادرة مايورال، أو يوفيتش على سبيل الإعارة.

وغادر أكثر من لاعب ريال مدريد، هذا الموسم مثل خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، وسيرجي ريجيلون.

يُذكر أن يوفيتش لا يتمتع بثقة زيدان منذ الموسم الماضي، حيث وضع المدرب الفرنسي كل رهانه على مواطنه كريم بنزيما.