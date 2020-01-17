زيدان يبدي حزنه لإقالة فالفيردي

المستقلة / حسام الدين جمال / أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حزنه لإقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للغريم برشلونة، مشيرا لتوقعه ألا يتغير مستوى الفريق الكتالوني كثيرا تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.

برشلونة أعلن إقالة فالفيردي الإثنين الماضي في أعقاب خسارة برشلونة 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتعاقد مع سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، خلفا له.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني: “‏أشعر بالأسف لما حدث مع فالفيردي ، فهو مدرب رائع ولدي الكثير من الإحترام له”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “في الأندية الكبيرة هذا هو الحال، إذا خسرت مباراتين سوف تواجه انتقادات عنيفة، كما حدث معي منذ شهرين ونصف”.

وأتم: “‏لا أتوقع أن يتغير برشلونة كثيرا مع كيكي سيتين، إنه فريق كبير، وأتوقع منافسة كبيرة تحت قيادته”.

ويحتل برشلونة، حامل اللقب، صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، متقدما بفارق الأهداف عن ريال مدريد في المركز الثاني.