زيدان : هدفي في نهائي 2002 افضل من هدف رونالدو

(المستقلة)..مازح المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان الصحفيين عقب الفوز الكبير للفريق الإسباني على يوفنتوس بثلاثية نظيفة، قائلا: “إن هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 أفضل من هدف كريستيانو رونالدو في شباك بطل إيطاليا.”

وسجل النجم البرتغالي هدفا استثنائيا في شباك يوفنتوس، بضربة خلفية مزدوجة متقنة، ليعزز تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني، قبل أن يضيف مارسيلو الهدف الثالث ليضع حامل اللقب قدمه اليمنى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.

وعقدت مقارنات بين هدف رونالدو وهدف زيدان الذي سجله في شباك باير ليفركوزن الألماني عام 2002 من تسديدة مباشرة بالقدم اليسار، بعد تمريرة صعبة من روبرتو كارلوس، عندما توج ريال مدريد باللقب.

وقال زيدان ردا على سؤال بشأن هذه المقارنة: “هدف رونالدو؟ هدفي في غلاسغو (حيث أقيم نهائي 2002) أفضل منه”.

وتابع “زيزو”، لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق: “أدينا مباراة عظيمة. الفوز بثلاثية نظيفة هنا ليس أمرا سهلا. ونعلم أن بإمكاننا تعقيد المهمة لأي فريق بسبب قدراتنا الهجومية”.

وعلق زيدان على أداء رونالدو (33 عاما)، قائلا: “إنه في حالة جيدة جدا وزملاؤه سعداء به”.

لكن المدرب الشاب قال: “إن الأمور لم تنته بعد رغم الثلاثية في تورينو، لأن “يوفنتوس لن يستسلم” في لقاء الإياب رغم غياب باولو ديبالا الذي تلقى بطاقة حمراء.”