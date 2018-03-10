زيدان: كريستيانو رونالدو من مجرة أخرى

(المستقلة)… تمكن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، من تسجيل هدفي فوز فريقه على إيبار (2-1)، اليوم السبت، في الجولة 28 من الليجا.

وفي هذا الصدد، ذكر حساب “ميستر شيب” الإسباني، أن رونالدو استطاع بذلك، تخطي عدد أهداف منافسه التقليدي، ليونيل ميسي، هذا الموسم.

ووصل كريستيانو إلى هدفه الـ33، منذ انطلاق الموسم، خلال 34 مباراة شارك بها، حيث سجل 18 هدفا في الليجا، و12 في دوري الأبطال، بالإضافة لهدفين في كأس العالم للأندية، وهدف في كأس السوبر الإسباني.

هذا بينما أحرز ميسي 32 هدفًا، خلال 41 مباراة، إذ سجل 24 هدفًا في الليجا، و4 في دوري الأبطال، إلى جانب هدف في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل النجم البرتغالي حاليا، المركز الثالث في قائمة هدافي الليجا، برصيد 18 هدفا، خلف لويس سواريز صاحب المركز الثاني، بـ20 هدفا، فيما يتصدر ميسي القائمة بـ24 هدفا.(النهاية)