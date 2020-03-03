زيت كبد الحوت لزيادة المناعة وحماية المفاصل

المستقلة /أكد العلماء من خلال الأبحاث أن هناك فوائد صحية متعددة لزيت كبد السمك ، وخصوصا فوائده للمفاصل والتهاباتها.

إن تناول أقراص هذا الزيت المتوافرة في الصيدليات يمكن أن يؤخر، بل وقد يوقف، تدهور المفاصل والآلام التي تترافق مع التهاب المفاصل، أو الروماتزم، مع تقدم العمر.

بل ويؤكد العلماء والأطباء أن تناول أقراص زيت السمك بانتظام قد يؤجل، وربما يلغي، الحاجة إلى إجراء عمليات استبدال المفاصل، والتي تجرى في العادة لمفاصل كبار السن بسبب التدهور الذي يصيبها مع تقدم العمر.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن التهاب المفاصل مرتبط عادة مع تقدم العمر، لكن هناك حالات عديدة يتعرض فيها الأطفال وبعض اليافعين لمشاكل والتهابات في المفاصل.

ونظرا لأن الزيوت السمكية تزيد مناعة الجسم ، وتقلل من نشاطات الانزيمات الضارة بالمفاصل ، وأيضا تحد من الشوارد الحرة الضارة ، لذا فهي تحد من مشاكل الحمل والولادة وتزيد القدرة الذهنية للأم والجنين .

وزيوت الأسماك تفيد أيضا في تقليل مشاكل المفاصل والروماتيزم ، وتقي من أمراض القلب ، كما أنها تؤخر الشيخوخة والخرف (ألزهايمر). وهذا يعتبر إكتشافا هاما لفوائده الكثيرة.