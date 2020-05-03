زيباري : الكتل الشيعية يريدون وضع اللوم على الكورد بافشال تمرير الكابينة

( المستقلة)… حث القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، على دعم حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال زيباري في منشور له، “العد التنازلي لتقديم كابينة السيد مصطفى الكاظمي الى البرلمان بدأ والكتل الشيعية لديها اعتراضات على حصصها الوزارية مع رئيس الوزراء المكلف”.

وأضاف ان الكتل الشيعية، “يريدون وضع اللوم على الكورد في افشال تمرير الكابينة”.

علمًا الكورد دعموا الكاظمي من اليوم الأول وقدموا تنازلات له لإنجاحه”.

وأكد في الوقت نفسه، “لذا يجب دعمه-الكاظمي- في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة القادمة لان العراق والإقليم على أبواب جهنم”.( النهاية)