زيارة ميسي لدبي ترفع سقف أحلام الجماهير العربية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – استغل عدة مشجعين لأندية خليجية، زيارة ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، لإمارة دبي، للتعبير عن رغبتهم في أن تتعاقد أنديتهم مع النجم الأرجنتيني.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن ميسي سافر إلى دبي بدون أسرته، على متن طائرة خاصة في رحلة سريعة.

ونشر عدة مشجعين لأندية خليجية تغريدات ساخرة عبر حساباتهم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمطالبة باستغلال تواجد ميسي (32 عاما) في منطقة الخليج، وضمه إلى فرقهم.

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وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أن سبب زيارة ميسي لدبي هو أنه سيكون سفيرا لمعرض Expo الذي يتناول مجالات التواصل والأفكار الرائدة.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021، وشارك في 27 مباراة هذا الموسم مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16.