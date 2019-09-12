زيارة الرئيس الفرنسي للعراق ستشهد توقيع عقد تشييد قطار بغداد

(المستقلة)… اعلن عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, يوم الخميس، ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى البلاد ستشهد توقيع عقد تشييد قطار بغداد المعلق.

واوضح العطار في بيان اليوم، ان ” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور العاصمة بغداد خلال الاشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء حكومتهِ ورجال الاعمال الفرنسين”.

واضاف ان “هذه الزيارة ستشهد توقيع عقد قطار بغداد المعلق والذي سيوقعه الرئيس الفرنسي مع الحكومة العراقية”.

ونوه العطار الى ان “زيارة ماكرون ستشهد مناقشة التبادل التجاري بين باريس وبغداد مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان فضلاً عن تفعيل الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين”.

واشار إلى أن “ماكرون سيبحث أيضًا موضوع تسهيل العراق وتذليل العقبات لدخول الشركات الفرنسية للاستثمار في العراق إضافة إلى عملية تسهيل دخول العراقيين إلى فرنسا”.(النهاية)