زيادة ساعات تشغيل المولدات الاهلية  في كربلاء ومبالغ الزيادة تدفع حزيران المقبل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت إدارة محافظة كربلاء، زيادة ساعات تشغيل المولدات الأهلية، لشهر أيار، بسبب انخفاض معدل تجهيز الطاقة الوطنية.

وذكر ملحق محضر اجتماع لشهر أيار، وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، فإنه “سيكون مجمل ساعات التشغيل لملحق شهر أيار (7 ) ساعات، وبمبلغ قدره (6000 ) دينار للأمبير الواحد بالشهر”.

وأضاف “يبدأ التشغيل الساعة (الثانية عشر ظهرا ) يوميا وبالتناوب مع التيار الوطني، لحين الانتهاء من ساعات التشغيل “.

وقال إن “مبالغ ساعات التجهيز الجديدة المتبقية تدفع مع مبالغ شهر حزيران المقبل “.

وقال المواطن عباس أشرف جاسم كان الأجدر بمحافظ كربلاء ورؤساء الوحدات الإدارية أن يعوضوا المواطنين بالكهرباء سواء بالمولدات أو الكهرباء الوطنية عن الأشهر السابقة “.

واضاف إن “المواطنين يدفعوا الى المولدات الاهلية دون تجهيز كون الكهرباء الوطنية مستقرة ، ليس بإضافة أجور إضافية على المواطن “. ودعا المواطنين رفض هذه الإضافة ، التي ستكرر في الأشهر القادمة “.

فيما طالب المواطن بدر قاسم ، اهالي كربلاء رفض ما يقرره الفاسدون بحق الشعب المظلوم ، الذي ظلم بالحظر الصحي الجزئي، والتجوال الليلي ، والقادم حظر شامل “.

وتساءل ، من أين يسدد المواطن ذو الدخل المحدود ، والعوائل الفقيرة والمتعففة ، تغيير الجدول من قبل حكومة كربلاء بإضافة المبالغ ولمدة الخمسة عشر يوم المتبقية من شهر أيار الخامس ، وتحويلها الى شهر حزيران السادس “.

يذكر إن محافظ كربلاء أكد ، في حال استمرار وزارة الكهرباء بعدم اعطاء المحافظة حصتها من الطاقة ، سنقوم بإجراءات تصعيدية ، تحفظ حق اهالي كربلاء من الطاقة “.