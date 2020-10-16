زيادة الإصابات بفيروس كورونا … تؤثر على اسعار النفط والدولار عالمياً

المستقلة … يعيش العالم اليوم وخصوصاً في قارة أوروبا و امريكا المخاوف بارتفاع إعداد الإصابات بفيروس كورونا.

تأتي هذه المخاوف بعد أن أعلنت العديد من الدول الأوروبية مؤخراً اتخاذ تدابير جديدة للتصدي لانتشار الفيروس في أوروبا وتقليل تفشي العدوى بين السكان.

وسط تلك المخاوف تأثرت أسعار النفط سلباً بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، تلك المخاوف أثرت بشكل كبير على الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم، بينما أضافت قوة الدولار الأميركي المزيد من الضغوط على الأسعار.

حيث شهدت عقود آجلة خام برنت هبوطاً في تسليم ديسمبر (كانون الأول) 38 سنتاً أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 42.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 35 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 40.61 دولار للبرميل.

يذكر أن النفط المُسعر بالدولار الأميركي يميل سعره للانخفاض حين يرتفع الدولار؛ إذ تصبح مشتريات الوقود للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى أعلى تكلفة.