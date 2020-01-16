زيادةً تدفقات العملة الأجنبية في مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بلومبرج: الجنيه المصري مستمر في الارتفاع مع زيادةتدفقات العملات الأجنبية

– البنوك المصرية تسجل تدفقات واردة تصل إ لى 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي ( البنك المركزي )

– ي مكن للجنيه أن يشهد مزيد اً من الارتفاع ، طبقاً لتوقعات المجموعة المالية هيرميس

كسر الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلالعام 2019، حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

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سجل الجنيه ارتفاعاً جديداً بلغ 0.9% ليصل إلى 15.92 مقابل الدولار وذلك أمس الاثنين، ليتداول في مستوى أقوى من 16جنيه مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي: شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

ارتفع الجنيه المصري، والذي كان قد تم تحرير سعر صرفه في أواخر عام 2016 نتيجة حدوث أزمة بالعملات الأجنبية، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15%على السندات المحلية ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وذلك منذ أغسطس الماضي. ومن المحتمل أن يخفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى حوالي 11.5% يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء محللين اقتصاديين أجرته بلومبرج.

إن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباً بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية، ويتوقع قطاع البحوث ببنك سوسيتيه جنرال أن يرتفع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيهاً مقابل الدولار وذلك بحلول نهاية العامالجاري.

إن تقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة يضيفان إلى جاذبية العملة، وفقًا لما نشره بنك الاستثمار “المجموعة المالية – هيرميس” ومقره الرئيسي بالقاهرة.

وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس في مذكرة نشرت يوم الثلاثاء “إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل العائد الحقيقيالمرتفع“.

ووفقاً لتصريح ألان سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة نعيم للسمسرة في القاهرة، فإن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون إلتزامات الديون الخارجية لمصر، وقال إنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال “إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيهالمصري” أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار.

وقد يعكس الارتفاع أيضًا دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيثارتفعت طلبات الشراء لاذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين ، لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده، وفقًا للسيد سانديب.