زوكربيرغ يرد على ترامب بشأن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

(المستقلة)..علق الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ ، على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي بالإغلاق.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.

وأضاف زوكربيرغ، “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب”.

وكان ترامب قد هدد الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أظهر أن كل ما اتهمه به صحيح، لافتا إلى أنه بصدد اتخاذ “إجراء كبير” ضده.

وأضاف ترامب، أن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي “تسكت أصوات المحافظين”، مؤكدا “سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك”.