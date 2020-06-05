زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة!

(المستقلة)..تبرع مغني الراب الأميركي، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، كاني ويست، بمبلغ 2 مليون دولار في حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيري وبرونا تايلور.

وأنشأ مغني الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية.

كما أكد فريق ويست أن جيانا ابنة جورج فلويد، قد تم تغطية نفقتها بالكامل طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وأوضح فريق كاني أنه قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة من الأزمة.

المصدر: سبوتنيك عربي