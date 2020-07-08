زوج فنانة سعودية يعلن إصابته بكورونا

أعلن الناقد الفني محمد سلامة، زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع “تويتر”، أوضحت اندهاشه من تعرضه للإصابة إذْ بدا أنه يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ولكنه أُصيب.

وكتب محمد سلامة الذي وصف فيروس كوورنا بـ”اللعين” في تغريدته التي دونها عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “لا توجد طريقة لأخبركم أني أصبت بفيروس كورونا اللعين.. ولكنه حصل”.

وحاول عدد من المتابعين مواساته، من خلال ترك تعليقات تشير إلى أن الأمر قدر من الله وتمنوا له الشفاء، فكتب نايف الحسن قائلًا: “ألف سلامة أستاذ محمد وقدامك بالعافية ياعزيزي وربنا يطمنا عليك”.

وأضاف “سلمان” قائلًا: “ألف لابأس عليك وبحول الله شدة وتزول اليوم ولله الحمد أكملت 13 يوم عزل مهما حاول الشخص الا يصاب وأخذ احتياطاته فلا شيء يقف أمام أقدار الله تعالى”.