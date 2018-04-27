زوجة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

(المستقلة)..تصدرت زوجة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” منصات التواصل الإجتماعى، بعد ظهورها الأخير بجوار زوجها.

ظهور زوجة محمد السيدة “ماغي محمد صادق” بلباسها المحتشم عرضها لموجة من التعليقات “الغير لائقة”، لكن الجماهير العاشقة لصلاح وعائلته لم تتوان لحظةعن الرد والدفاع عن “أم مكة” (اللقب الذي اطلق على زوجة محمد صلاح) ضد موجة السخرية فانفجرت موجة أقوى على تويتر.

أحد المغردين قال:”كل ما أشوف تعليقات الناس على صور مرات محمد صلاح الواحد بيزعل جدا نكون بالتافه ديه”.

على الرغم من تتبع المصريين لمعرفة أخبار أسرة اللاعب الشهير محمد صلاح ومعرفة حياته الخاصة، إلا أنه حرص على عدم ظهور أبنته مكة وزوجته في المجال الإعلامي باعتبارهم ضمن حياته الخاصة التي لا ينبغي التدخل بها.

وتشير البيانات المتوفرة عن زوجة اللاعب القدير محمد صلاح بأن اسمها هو: ماجي محمد صادق، قامت بالزواج من اللاعب محمد صلاح في يوم 18-12-2013 حيث تم الفرح بأحد الفنادق الشهير في القاهرة.

يفرض اللاعب محمد صلاح على زوجته وابنته عدم الظهور بالإعلام لاعتبارهم ضمن حياتهم الشخصية.و ظهرت ماجي لأول مرة بأحد مدرجات ملعب الأنفليد أثناء لعب محمد صلاح مع فريقة ليفربول ضد إيفرتون. كما ظهرت أثناء تتويجه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018.

كانت ماجي زوجة محمد صلاح زميلته بنفس المدرسة في بسيون وربطتهما علاقة حب انتهت بالزواج.