زوجة قتيل فيلا “نانسي عجرم”: حتى لو سرقها ماراح ينقصها شي. فيديو

المستقلة/ منى شعلان / ظهرت زوجة القتيل السوري محمد الموسي ، الذي توفى أثر إطلاق الرصاص عليه ، من مسدس فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم ، مع الإعلامي طوني خليفة في برنامجه على قناة “الجديد” اللبنانية .

وأكدت الزوجة ، أن القتيل لم يكن سارقا، وأنه مظلوم، وقتلوه ظلما، كما صرحت قائلة: ” يعني زوجي لو رايح يسرق؛ هيروح يسرق بيت نانسي عجرم؟ وكمان لو سرقها، شو مشكلة، ما راح ينقصها شي”.

كما لفتت زوجة محمد الموسى، فى لقائها إلى أنه كان شخصا متدينا للغاية، ولا يفكر في السرقة أبدا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه “حسن”، أي أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا.

كما أشارت أن زوجها كان ذاهباً لتلقي مبلغ مالي من أحد الحراس لمنزل نانسي عجرم مقابل أجره وهو عامل في حديقتها يومين بالأسبوع ، منذ قرابة 5 أشهر.

و أكدت إلى أن هناك سر في قتل زوجها، رافضة مطالبة بضرورة كشف الحقيقة كاملة، مبينة أنها لن تستلم جثمان زوجها لحين القبض على فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم ومعاقبتهما.

وأوضحت أن الشخص الموجود بالفيلا ليس زوجها وإنما قد يكون رفيقه، خاصة وأنه أخبرها بخروجه لمقابلة صديقه من أجل جلب المال، موضحة أن زوجها كان يعمل بنقل المفروشات وأيضا بستاني بفيلا نانسي منذ قرابة 5 أشهر.

وفى السياق ذاته ، قال والد القتيل خلال نفس اللقاء، إنه طلب من محاميه تقديم مذكرة للقاضي غادة عون، لإعادة تقرير الطب الشرعي لجثة نجلة ، خاصة وأنه جاء مقتضبًا وغير مقنعًا على الإطلاق.

وأضاف أن التقرير لم يذكر طول المسافة التي أطلق منها الرصاص ولا عدد الأشخاص، موضحاً رفضه التام لاستلام جثة نجله لحين معاقبة المتهمين.

وعن الصورة المتدولة لنجله برفقة نانسى عجرم وزوجها وهو على قيد الحياة، أكد أن الشخص الذى فى الصورة يشبه نجله بنسبة 70%، وأنه غير متأكد أنه هو ، قائلا:” قد يكون تم التلاعب بها باستخدام برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

وآثارت تصريحات زوجة القتيل جدلا واسعا ، بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مابين متعاطف معاها ومابين متعاطف مع الفنانة نانسى عجرم ، ونتيجة لتلك التصريحات تم إطلاق هاشتاج ” كلنا حدك نانسي” تضامنا مع الفنانة اللبنانية ، وتصدر الهاشتاج التريند فى بعض الدول العربية.