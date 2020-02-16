زوجة فابريغاس في تغريدة : « العراقيين عم يموتو كل يوم ليحررو بلدن »

المستقلة … علقت دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الاسباني سيسك فابريغاس، على مساعدة الحكومة العراقية لنظيرتها الصينية.

وقلت سمعان في تغريدة على “تويتر”، “معقول يعني ؟ يساعدو شعبن اول شي … العراقيين عم يموتو كل يوم ليحررو بلدن !!كأنك عمتقول اميركا عم تساعد الصين و تاركة شعبا يموت الجوع … شو هيدا يا عمي”.

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يذكر أن الحكومة العراقية، أرسلت أمس الاول الجمعة، 70 طنا من المساعدات الطبية إلى الصين، التي تعاني من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد راح ضحيته حتى اللحظة نحو 1400 شخصا.