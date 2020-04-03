زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل أيامه الأخيرة

المستقلة /بعد أيام على رحيله عن عالمنا بعد رحلة طويلة من المرض، تحدثت الدكتورة ليندا مكرم عن زوجها الفنان القديم جورج سيدهم، ووصفته بأنه صاحب ابتسامة كبيرة “نعمة من الله ومرسومة على وجهه”.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج (القاهرة الآن) مع الإعلامية لميس الحديدي وفق (لها): “لما كنا في لندن في رحلة علاجه كانت الممرضات يسألونه دائماً ما سر هذه الابتسامة الدائمة على وجهه رغم المرض.. فكان رجل مليء بالسلام”.

وكشفت عن أن رحلة زواجهما استمرت 24 عاما منها عشرين عاماً عانى خلالها النجم الراحل من وعكات صحية متتابعة، قائلة: “كانت يد الله هي التي تعمل وتساعده في هذه الرحلة وكان دائماً سعيداً شاكراً لله رغم كل شيء”.

وأشارت إلى أنه “قبل مرضه كان رجل يتحرك جداً وسريع الحركة بشكل عبقري”. وتابعت: “اتجوزت جورج وهو سليم أربع سنوات فقط وبعدها إصابته أولى الجلطات واستمر في وعكاته 20 عاما ومع ذلك كنت سعيدة وشاكرة ربنا”.

وأضافت: “لا يشكرني أحد على رحلتي مع زوجي الراحل لكن الشكر كله لله طيلة هذه السنوات.. أكتر حاجة كنت بحبها فيه أنه إنسان لأقصى درجات الإنسانية وكريم جداً ومن داخله طفل أبيض القلب لا يحمل لأي إنسان أي ضغينة”.

وكانت الدكتورة ليندا قد نعت زوجها الذي توفي الاسبوع الماضي عن عمر يناهز 82 عاما على موقع فيسبوك قائلة: “فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم”.