زوجة ابن ترامب تطلب الطلاق!

(المستقلة)..تناقلت وسائل إعلام أميركية أنباء مفادها أن زوجة دونالد ترامب جونيور ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت أمس الخميس بإجراءات الطلاق.

وحسب وسائل إعلامية، فإن عارضة الأزياء فانيسا ترامب قدمت طلبا رسميا للانفصال “بلا تنازع”، وباتفاق ودي لإنهاء الزواج والحصول على حضانة أطفال ترامب الخمسة.

وكانت مصادر محلية كشفت منذ أسابيع عن مشاكل أسرية بين ترامب الابن وعقيلته، مرتبطة بتنقلات الزوج، وكذلك اهتمامه البالغ بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يشار إلى أن تعارف دونالد الابن وفانيسا، كان حصل في أحد عروض الأزياء عام 2003.

المصدر: روسيا اليوم